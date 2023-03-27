الإثنين 27 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رئيس الوزراء يهنىء المنتخب الأوليمبى على التأهل لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

المنتخب الأوليمبى
المنتخب الأوليمبى

بعث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة إلى المنتخب الوطني الأوليمبي والجهاز الفني بقيادة روجيرو ميكالي بعد تأهله إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما بالمغرب والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

 

وتأهل المنتخب الأوليمبي إلى أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على زامبيا في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة قبل أن يتعادل سلبيًا في مباراة الإياب.

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أشاد فيه بمستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، متمنيًا التوفيق لهم والتأهل لأولمبياد باريس ورفع اسم مصر عاليًا.

 

ووجّه رئيس الوزراء رسالة إلى لاعبي المنتخب الأوليمبي وكافة الرياضيين المصريين مفادها، الدعم الكبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب والرياضات الفردية والجماعية، والحرص على تهيئة الأجواء لهم، والاستجابة لمطالبهم.

المنتخب الأوليمبي رئيس الوزراء كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

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بعد الفاصل

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