الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد وفيق: عودة خالد يوسف مميزة.. ونشكر «المتحدة» على تقديم الأعمال التاريخية

وفيق
وفيق

أعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته كونه جزء من كوكبة عمل مسلسل "سره الباتع"، ويفتخر بالعمل مع كل النجوم المتواجدة في العمل، كما وصف عودة المخرج خالد يوسف بالمميزة. 

وقال الفنان أحمد وفيق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "هو ليلة في 30 ليلة" على "ميجا إف إم" إن هناك ممثلين في اللوكيشن استغربوا علاقتي ومعرفتي الكبيرة بخالد يوسف، مشيرا إلى أن خالد يوسف من أهم مميزاته هو اكتشاف مواهب جديدة لدى الممثل، كما يستخدم زوايا في التصوير تلفت نظر الجميع. 

وأضاف أن قصة المسلسل مهمة للغاية، ونشكر الشركة المتحدة في تقديم مثل هذه الأعمال التاريخية، متمنياً تقديم الأعمال التاريخية بشكل سنوي، ولدينا كل الحرص على أن نبدع في تقديم تلك النوعية من الأعمال. 

وأوضح وفيق أن كواليس العمل كانت مجهدة، ولم يكن هناك راحة بين المشاهد، لافتا إلى أنه يشارك في مسلسل (جميلة) مع النجمة ريهام حجاج، وردود فعل المشاهدين عن المسلسل يُسعده.

أحمد وفيق الفنان أحمد وفيق الشركة المتحدة المخرج خالد يوسف مسلسل جميلة

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