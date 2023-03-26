الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 18.2% زيادة فى الصادرات المصرية لإيطاليا خلال عام

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية إلى إيطاليا بنسبة 18.2%، لتصل إلى حدود 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 524.5 مليون دولار.
وجاءت صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها جاءت فى المرتبة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 440.9 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بنسبة 39.2%، يليها صادرات لدائن ومصنوعاتها بقيمة 336.8 مليون دولار خلال عام 2022 خلال عام 2022 مقابل 212.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 124.7 مليون دولار بنسبة 58.8%.
وسجلت صادرات مصر لإيطاليا من المنيوم ومصنوعاته تراجعًا إلى حدود 305.022 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 349.6 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 44.6 مليون دولار بنسبة 12.8%، بينما ارتفعت صادراتها من أسمدة إلى حدود 239.3 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 157.3 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 81.9 مليون دولار بنسبة 521%.
كانت الصادرات المصرية لأهم 5 دول قد ارتفع إلى حدود 15.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 10.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار بنسبة 46.1%.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن تراجع العجز فى الميزان التجارى إلى 1.93 مليا دولار خلال شهر ديسمبر  2022 مقابل 4.20 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض  قدرها  54.0 ٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبة  2.7٪ حيث بلغت  4.18  مليار دولار خـلال شهــر ديسمبر  2022  مقابــل  4.29 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجع ذلك إلــى انخفاض  قيمـة صادرات بعض السلع وأهــمها: 
(ملابس جاهزة  بنسبة 4.8 ٪، منتجات البترول  بنسبة  41.2 ٪، البترول الخام  بنسبــة   45.1  %، لدائن بأشكالها الأولية   بنسبة  31.4٪) .  

كما انخفضت قيمــة الواردات بنسبة  28.0  ٪ حيـث بلغت 6.11  مليار دولار خلال شهــر ديسمبر  2022  مقابل 8.49 مليار  دولار   لنفس الشهر من  العام السابق ويرجع ذلـك إلى انخفاض قيمة واردات  بعض السلــع وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة  7.2 %، أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 16.2 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.8 %، قمح  بنسبة   28.4 ٪  ).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرات المصرية إيطاليا صادرات وقود الميزان التجارى الواردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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