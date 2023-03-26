موعد برنامج حديث المفتي على قناة الناس

يقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، برنامج "حديث المفتي" على قناة الناس، يوميًا 5:55 مساءً.

وكان فضيلة المفتي هنأ قناة الناس، بالانطلاقة الجديدة، داعيًا الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

ويتناول فضيلة المفتي في برنامجه الموضوعات التي تخص وتهم الأسرة المصرية، مثل كيفية تكوين الأسرة، وعدم المغالاة في المهور، وكذلك أهمية مراعاة الظرف المكاني والزماني أثناء تفسير القرآن الكريم.

كما يقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، برنامجه "الإمام الطيب"، يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة الناس.