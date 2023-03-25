السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للقارئ محمد حسين الفشنى فى البرازيل

محمد حسين الفشني
محمد حسين الفشني

أذاعت قناة الناس، مقطع للشيخ القارئ محمد حسين الفشني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد البرازيل، يبدع في تلاوة خاشعة أثناء صلاة التراويح، فى أحد مساجد كرواتيبيا برانا- البرازيل، خلال برنامج "سفراء دولة التلاوة".

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من القراء والأئمة المبتعثين إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

صفارات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc drama.. وقصة المسلسل

خريطة عرض جميع مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الحلقة الثانية.. أول ظهور لـ رشا مهدى فى مسلسل الكتيبة 101

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس