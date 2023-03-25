سفراء دولة التلاوة.. قناة الناس تذيع تلاوة خاشعة للقارئ محمد حسين الفشنى فى البرازيل

أذاعت قناة الناس، مقطع للشيخ القارئ محمد حسين الفشني، أحد مبتعثي وزارة الأوقاف لإقامة الشعائر بمساجد البرازيل، يبدع في تلاوة خاشعة أثناء صلاة التراويح، فى أحد مساجد كرواتيبيا برانا- البرازيل، خلال برنامج "سفراء دولة التلاوة".

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من القراء والأئمة المبتعثين إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.