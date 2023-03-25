السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أفضل ما عندنا.. قناة الناس تذيع فيديو نادرا للشيخ أحمد حسن الباقورى

الشيخ أحمد حسن الباقورى
الشيخ أحمد حسن الباقورى

أذاعت قناة الناس، ضمن حلقات برنامج "أجمل ما عندنا"، مقطعا تسجيليا نادرا لفضيلة لدكتور أحمد حسن الباقوري، يتحدث فيه عن معانى الصيام فى القرآن الكريم. 

وقال الدكتور الباقورى، فى التسجيل النادر، “إن الصيام فى القرآن يدور حول  معنيين، الأول بمعنى الإمساك عن الطعام والشراب، والثانى الإمساك عن الكلام وسائر الشهوات يوما كاملا، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، وهنا السؤال من يخاطب، يخاطب من آمنوا بمحمد وما جاء به من عند الله، والله كتب الصيام على جميع الأمم السابقة، وهناك أنبياء كثيرين لهم شرائع وفرض عليهم الصيام، والدين من رحمة الله بعباده”. 

 


يذكر أن الدكتور أحمد حسن الباقورى تزوج ابنة الشيخ عبداللطيف دراز وكيل الأزهر الأسبق وأحد زعماء ثورة 1919 وتم نفيه مع الزعيم سعد زغلول، وكان عضوا لمجلس الشيوخ قبل ثورة 1952 ، وأنجب الباقورى 3 بنات هن ليلى وعزة ويمنى.

 

انطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023
وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.

 

 

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