«حياة كريمة» تمنح أحد المواطنين مبلغ مالي وميدالية الأبطال لإنسانيته

قدم الإعلامي أيمن مصطفى، حلقة جديدة من برنامج "حياة كريمة"، والتي يتم تصويرها بالشارع ومع المارة بالصدفة.

والتقى أيمن مصطفى بأحد المواطنين والذي كشف له عن وضعه المالي وأنه يتمنى أن يساعد نجله حتى يلتحق بنادي رياضي لأنه يجيد "كرة السلة"، فمنحه 700 جنيه كمساعدة في مصاريف نجله.

وفي الجزء الثاني من الحلقة، رصدت كاميرا البرنامج المساعدة التي قدمها لإحدى السيدات، ورفضه الكشف عن ذلك رغم إصرار أيمن مصطفى عليه ليخبره بأنها حسنة مخفية.

مكافأة البرنامج له

ومنحته حياة كريمة 10 آلاف جنيه، لإنسانيته للمساهمة في سداد ديونه، وأن يقضي بها أمور حياته، وميدالية حياة كريمة، وقابل الأمر بالبكاء.

يذكر أن برنامج "حياة كريمة"، يقدمه أيمن مصطفى على شاشة dmc في رمضان، وهو قائم على التجول في ربوع مصر واختيار الشخصيات المكافحة والتي لها احتياجات وتستحق مساعدتها عن طريق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".