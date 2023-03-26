الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

قيمة زكاة الفطر للفرد وآخر توقيت لإخراجها

زكاة الفطر
زكاة الفطر

زكاة الفطر واجبة على كل المسلمين وهي الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة، وتحدد دار الإفتاء المصرية كل عام قيمة زكاة الفطر للفرد للعام الجاري 2023، وتكون الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر ويُستحب أن يزيد عليها الأفراد القادرين على ذلك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي قيمة زكاة الفطر للفرد وآخر توقيت لإخراجها. 

قيمة زكاة الفطر للفرد 2023 

حددت دار الإفتاء المصرية قيمة  زكاة الفطر للفرد  للعام الجاري  2023 عند ثلاثون جنيهًا كحد أدنى لكل فرد، ويُستحب أن يقوم القادرين بزيادتها، كما أوضح دار الإفتاء في بيان لها تم نشره على منصة تويتر جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك في إطار سعيها للتيسير على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم. 

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آخر توقيت لإخراج زكاة الفطر 

حددت دار الإفتاء المصرية اخر توقيت لإخراج زكاة الفطر والتي يمكن بدأ اخراجها من بداية شهر رمضان  الجاري، ليكون آخر توقيت لإخراجها قبل صلاة العيد، وذلك حسب بيان لدار الإفتاء المصرية على منصة التواصل الاجتماعي تويتر.

وحددت الشريعة الإسلامية مصارف الزكاة  في 7 فئات كما جاء بالقرآن الكريم وهي الفقير: هو المعدم الذي لا مال له ولا كسب، أو له من المال ما لا يقع موقعًا من كفايته، كأن يحتاج إلى عشرة دراهم، ولا يملك إلا واحدًا أو اثنين مثلًا، المسكين: الذي له من المال ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، كأن يحتاج مثلًا إلى عشرة دراهم، ولا يجد إلا ستة أو سبعة.

والعاملين عليها، وهم العاملين على جمع الزكاة يعني السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك، والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أوله شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره والمذهب أنهم يعطون من الزكاة، وفي الرقاب: عتق المسلم من مال الزكاة عبداً كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسرى ومساعدة المكاتبين، الغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلح مشروع.

كما يحصل على الزكاة من هم في سبيل الله، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به الأسباب من بلده وماله، فيعطي ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده، ولو كان غنيًا في بلده.

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«اللهم أعني فيه».. دعاء رابع أيام شهر رمضان المبارك

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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