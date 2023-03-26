الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مرفق الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26200 ميجاوات

مرفق الكهرباء
مرفق الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم، تبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم أمس السبت خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و100 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلو وات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم

مرفق الكهرباء حمل اليوم ميجاوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

قتل عشيقته ومات من الصدمة.. العثور على جثتى شاب وفتاة فى المرج

الرئيس السيسى يعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر

العثور على رضيع معلق فى كيس بلاستيك على موتوسيكل بقنا

«الداخلية» تنظم احتفالية لأهالى المناطق الحضارية بمناسبة عيد الأم

كاتب صحفى: الوعى مهم ويمثل الروح لمشروعات البناء والتنمية

«صندوق النقد» يدعو لليقظة بعد انتكاسات بنوك غربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

التدين والتعليم

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [6]

خالد حريب

المتحدة.. وخناقة السوشيالجية عن مربوحة

مدحت بشاى

«االمتحدة» بيت الدراما الناجحة (1)

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل