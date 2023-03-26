بعد أقل من 24 ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلى والهلال

أعلنت شركة «تذكرتي»، الأحد، عن نفاد جميع تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني، التي تقام على استاد القاهرة في الأول من أبريل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبعد أقل من 24 ساعة من طرحها أمس، نفدت جميع التذاكر حيث شهدت إقبالاً كبيراً.

وجاءت على النحو التالي:

٥٠ جنيهًا للدرجة الثالثة

٦٠ جنيهًا للدرجة الثانية

٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى

٦٠٠ جنيه للمقصورة الأمامية

جاء ذلك في ضوء المشاورات العديدة التي جرت مع الجهات المعنية خلال الأيام الماضية، وفي مقدمتها الأمن وشركة «تذكرتي» وشركة «استادات».

وأبدت كل هذه الجهات تعاونًا كبيرًا مع النادي، وحرصت على تلبية رغبته في النزول بأسعار التذاكر في هذه المباراة المهمة إلى أقصى درجة ممكنة.

ووجّه النادي الشكر والتحية إلى كافة الجهات الوطنية التي بذلت جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي في هذا اللقاء المرتقب، والذي يحتاج فيه إلى جماهيره الوفية التي تمثل القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات، وهي دائمًا ما تضرب المثل في الالتزام والتشجيع المثالي ومساندة لاعبيها طوال الوقت.