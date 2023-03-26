رئيس جهاز مدينة 15 مايو يتابع المرحلة الأولى من تطوير طريق الأوتوستراد

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة 15 مايو، وعبد النعيم حامد عضو مجلس النواب وعيد حماد عضو مجلس النواب، أعمال رفع كفاءة طريق الأوتوستراد للوقوف على ما تم إنجازه.

وأشار المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز إلى أن أعمال رفع كفاءة طريق الأوتوستراد تمت بناء على تنسيق بين كافة الجهات المعنية من جهاز المدينة والهيئة العامة للطرق ومحافظة القاهرة وأعضاء مجلس النواب.

وأفاد رئيس جهاز 15 مايو بأن الأعمال تتم على وثاق تام حيث يتم التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.

وأوضح أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المدخل الشمالي لمدينة 15 مايو حتى مدخل المعصرة في الاتجاه الموازي لمدينة 15 مايو، حيث تم الاتفاق على مراحل الأعمال الخاصة برفع كفاءة طريق الأوتوستراد ضمن المجهودات التي يقوم بها جهاز مدينة 15 مايو تحت رئاسة المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو وهو بمثابة نقطة تحول هامة في تاريخ المدينة نظرا لأهميتها وموقعها الجغرافي الذي يميزها عن باقي المدن الجديدة كونها قبلة الجنوب وهو ما يدفع كافة المستثمرين لإقامة المشروعات بها.