الأحد 26 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

موظفو قطاع البترول يترقبون تطبيق العلاوة الجديدة

البترول
البترول

يترقب عدد كبير من العاملين بقطاع البترول تطبيق العلاوة الجديدة التي أقرّها الرئيس السيسي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة لها، أسوة بالعاملين في الدولة.

موظفو البترول يترقبون تطبيق العلاوة الجديدة

وتنتظر الشئون المالية بوزارة البترول، تعليمات المهندس طارق الملا وزير البترول، لبحث نسب وسبل إقرار العلاوة الدورية لشركات قطاع البترول بعد الانتهاء من دراسة سبل تنفيذها وتوفير الاعتمادات المالية لها والضوابط التي من المقرر وضعها لصرف العلاوة للعاملين في القطاع مشترك وعام واستثمار.

كان الرئيس السيسي أعلن عن زيادة أجور العاملين في الدولة بما لا يقل عن ألف جنيه شهريا، إضافة إلى زيادة المعاشات والمساعدات النقدية وذلك بعد موجة التضخم الكبيرة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الأوكرانية وانخفاض سعر صرف الجنيه.

فيما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفى جبالى، على تعديل مسمى مشروع القانون الخاصة بالعلاوات وزيادة المعاشات، بناء على اقتراح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، بإضافة تعديل على مسمى مشروع القانون بغرض استيفاء اعتبارات الصياغة التشريعية، نظرًا لأن المادة 14 تناولت المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية طالبًا إضافة مسمى القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ووافقت الحكومة على المقترح.

وتنص المادة الثانية على أن يُعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من أبريل سنة ۲۰۲۳، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31/3/2023 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (125) جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2023.

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وائل لطفي

بعد الفاصل

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