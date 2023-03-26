الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

ناقدة فنية: اختيار الشركة المتحدة مسلسل «رسالة الإمام» ذكى جداً (فيديو)

رسالة الإمام
رسالة الإمام

قالت الناقدة الفنية شيماء سليم، إن مسلسل "رسالة الإمام" اختيار ذكي جدًا لأنه ظهر في وقت كان يوجد فيه انقسام بين أصحاب الحديث الملتزمين بالنص القرآني والأحاديث النبوية، وأصحاب الرأي، وهم المجادلون فقط، والإمام الشافعي يجمع بين الاثنين واستطاع بعلمه مناقشة أصحاب الحديث، وأيضاً استطاع بذكائه أن يناقش أصحاب الرأي، دون تطرف أو عنف وتصدير الفتن.

وأشارت «سليم»، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إلى أن المسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم المصريين والعرب، وكان هذا ضمن أسباب نجاح العمل بشكل سريع، لافتة إلى أنه يوجد أسباب أخرى لهذا النجاح السريع، منها أن العمل باللغة العربية الفصحى، وهذا يجذب أكبر عدد من الجمهور، وأرى أيضًا أن الأعمال العربية التاريخية الدينية تكاد تكون غير موجودة في هذا الوقت.

المسلسلات الدينية والتاريخية تتطلب إنتاجًا ضخمًا

وأضافت أن سبب اختفاء هذه النوعية من الأعمال، وعودتها مرة أخرى على شاشات التليفزيون، هو أن المسلسلات الدينية والتاريخية تحديدًا تتطلب إنتاجًا ضخمًا، ويجب أن يكون على مستوى عالٍ من الدقة دون الاستخفاف بعقول الجمهور، لأن الجمهور العربي عينه مدربة على مشاهدة الأعمال التاريخية على مستوى العالم، لذلك يجب الاهتمام بتفاصيل العمل من حيث الصوت والصورة والجودة والديكور وتصوير واختيار ممثلين وأيضًا الملابس.

وأشادت الناقدة الفنية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي يعرض من خلال شاشاتها مسلسل "رسالة الإمام"، لأنها أنتجت هذا العمل الضخم واهتمت بكل تفاصيله.

ولفتت الناقدة الفنية إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت ما يقرب من 17 مسلسلًا متنوعًا في رمضان هذا العام عبر شاشتها، سواء على المستوى التاريخي أو الكوميدي والوطني والشباب والمراهقين وأيضًا الأطفال، وكل موضوع لكل مسلسل يقوم على مناقشة قضية معينة.

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