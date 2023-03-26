محافظ بنى سويف يتفقد معرض «أهلًا رمضان»

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، معرض «أهلاً رمضان» بمدينة بني سويف، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين، ضمن سلسلة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» التي نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن بمناسبة الشهر الفضيل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين؛ والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار ورفع العبء عن المواطنين.

وتجول محافظ بني سويف داخل باكيات وأقسام المعرض المقام بجوار الصالون الأخضر، ويضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، واللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج، والخضروات، وبيض المائدة، والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه، حيث يشارك في المعرض نحو 20 عارضا، ويشمل: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المصرية لتجارة الجملة، وعددا من الشركات والمصانع والسلاسل التجارية (مترو ماكس، المدينة المنورة، الخير والسلام، سجدة، الشركة الفرنسية للصناعات الغذائية، شركة الغد لتجارة وتوزيع المواد الغذائية، وغيرها من العارضين والشركات والسلاسل).

وحرص المحافظ على الحديث مع الكثير من المواطنين الذين تصادف وجودهم، مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مؤكدا لهم أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بالعمل المتواصل لتلبية احتياجات المواطنين، وتذليل أي مشكلات تواجههم، وأن الدولة تسعي بكل أجهزتها لتكون قريبة من المواطنين للتعامل مع أي تداعيات سلبية أولًا بأول.

وأشار إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين، ومؤكدا أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في مجال ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات في هذا الشأن.

رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهاني الجويلي رئيس المدينة، والدكتور علاء سعيد مشرف وحدة الأسواق والمعارض وحدة التنمية الاقتصادية، ومسئولو التموين والوحدة المحلية والطب البيطري والصحة والغرفة التجارية.

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف

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