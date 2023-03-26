في أسبوع من أبريل.. المدارس تستعد لعقد الاختبار الثاني لصفوف النقل
أرسلت المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، تنبيها للطلاب وأولياء الأمور، بموعد عقد الاختبار الشهري الثاني لصفوف النقل بالفصل الدارسي الثاني للعام الدارسي الحالي 2022-2023، استعدادا انطلاقها الأسبوع الأول من شهر أبريل.
و كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدرت كتابًا دوريًا، موجّه لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بشأن حسن سير العملية التعليمية.
وجاء نصه: "في ضوء حرص الوزارة على حسن سير العملية التعليمية، وإلحاقًا لكتبنا الدورية الصادرة في ذات الشأن، فقد تقرر ما يلي:
1- التوجيه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم، والتأكد من متابعة أعداد الطلاب لضمان توافر الأعداد الكافية.
2- متابعة مجموعات الدعم المدرسية، وتذليل كافة العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة.
3- الاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ثم كل مديرية تمهيدا للتصفية على مستوى الجمهورية.
4- التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية.
5- التأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بإلقاء التوجيهات الشفهية.