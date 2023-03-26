ضبط 4 يروجون الحشيش والهيروين في بدر والمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال ركوبهما سيارة مستأجرة، قيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة بدر.

وضبط بحوزتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام- 2 هاتف محمول.

كما تم ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما “كمية من مخدر الهيروين، 460 قرص مخدر، طبنجة صوت، هاتفان محمول، مبلغ مالى".



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسلاح بقصد الدفاع والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.