الأحد 26 مارس 2023
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نائب رئيس «السيادة السوداني»: الوصول لجيش موحد أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها

محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو

قال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إن عمليات إدماج الجيوش تأتي غالبًا في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني، كما هو الحال في تجارب جنوب إفريقيا والفلبين وغيرها من البلدان، ويجب علينا الاستفادة من هذه التجارب مع الأخذ في الاعتبار بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع الذي أنشأت وفق قانون منظم.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال كلمته بورشة الإصلاح الأمني والعسكري في السودان، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه يجب أن يخرج السودان من كل أشكال الفوضى، وأن يشمل الإصلاح في السودان أجهزة الدولة كافة، والوصول لجيش موحد من أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها.

- ملتزمون بأننا لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة

 

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، إلى أن الإصلاح الأمني والعسكري بالسودان مهمة ليست سهلة، ونسير نحو إقامة جيش سوداني موحد، معقبًا: «ملتزمون بأننا لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة».

 وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن مهمة الإصلاح الأمني والسياسي في السودان ليست سهلة لكنها ضرورية، لافتًا إلى أنه يتم العمل من أجل حل سياسي توافقي بين الجميع.

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