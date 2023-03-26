الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

تشكيل الزمالك المتوقع
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره البنك الأهلي، على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - محمود شبانة - عبد الله جمعة.

خط وسط الملعب: أحمد بلحاج - سيف  فاروق جعفر - عمرو السيسي - محمد أشرف روقا.

في خط الهجوم: ناصر منسىي - مصطفى شلبي.

تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس الرابطة

وينوى فريق الزمالك، تحت قيادة أحمد عبدالمقصود وحسين ياسر المحمدي، تصعيد عدد من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، من أجل تحقيق أكثر من هدف، أولهم الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط، والبداية من مواجهة البنك الأهلى.

وطالب عبد المقصود من لاعبي الزمالك بضرورة التركيز ومحاولة تسجيل هدفًا مبكرًا للضغط على البنك الأهلي، حيث حذرهم من صعوبة اللقاء.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد للفريق عقب مباراة البنك الأهلي، بعد الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي والتراجع عن فكرة جلب مدرب وطني للفريق، بعد رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا عن منصبه.

حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

ويدير مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، الحكم مصطفى عثمان، ويعاونه كلًا من محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري، وأحمد ناجي حكمًا رابعًا، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويساعده محمد عزازي.

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