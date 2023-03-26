تعرف على حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى كأس الرابطة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم الحكام الذي سيدير مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة.

ويدير الحكم مصطفى عثمان مباراة الزمالك والبنك الأهلي في كأس الرابطة ويعاونه كلًا من محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري، وأحمد ناجي حكمًا رابعًا، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويساعده محمد عزازي.

وفي مباراة بيراميدز وإنبي، يدير اللقاء محمد العتباني حكمًا للساحة ويعاونه كلًا من إيهاب فخري وتوفيق محمد، ومحمد إبراهيم حكمًا رابعًا، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو كلًا من محمد الشناوي ويساعده محمد عطا.