موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة البيضاء، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة.

موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

من المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد "القاهرة الدولي".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

ستُذاع مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة

ويدير مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في كأس الرابطة المصرية، الحكم مصطفى عثمان، ويعاونه كلًا من محمد مجدي سليمان ومحمد الزناري، وأحمد ناجي حكمًا رابعًا، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويساعده محمد عزازي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة أحمد عبدالمقصود وحسين ياسر المحمدي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وخطف بطاقة التأهل للدور التالي من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك عن اسم المدير الفني الجديد للفريق عقب مباراة البنك الأهلي، بعد الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي والتراجع عن فكرة جلب مدرب وطني للفريق، بعد رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا عن منصبه.

وطالب عبد المقصود من لاعبي الزمالك بضرورة التركيز ومحاولة تسجيل هدفًا مبكرًا للضغط على البنك الأهلي، حيث حذرهم من صعوبة اللقاء.

في المقابل، يرغب فريق البنك الأهلي، تحت قيادة المدرب القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، ومحاولة إقصاء الزمالك والتأهل على حسابه إلى منافسات الدور التالي من بطولة كأس الرابطة المصرية.