الأحد 26 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الجيل: أعمال الشركة المتحدة تعيد للفن المصرى تأثيره ومكانته الإقليمية

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، إن مسلسل الإمام بطولة الفنان خالد النبوي يمثل عودة إلى الدراما الدينية والتاريخية ذات التأثير الكبير على المشاهد العربي بعد غياب طويل. 

 وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الإعداد الجيد وطاقم العمل وفريق كتاب القصة والسيناريو من المصريين والسوريين، يؤكد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت كل الإمكانيات المطلوبة لإنجاح العمل وليكون مسلسل الإمام عودة قوية للدراما الهادفة التي ترسى قيمًا نبيلة فى نفوس المشاهدين لتحل محل دراما تركت آثارًا سلبية وسلوكيات بعيدة عن ثقافتنا وتعاليم الدين.

وأبدى إعجابه الشديد بالرؤية العميقة لسياسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الساعية لنشر القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، وفى ذلك فإنها تقوم بالدور التثقيفي التوعوي والفني والحضاري، الذى كانت تقوم به وزارة الثقافة والإعلام ومؤسسة السينما فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مؤكدًا أنها نجحت حتى الآن فى تحقيق أهدافها النبيلة واستعادة الفن المصري بكل أنواعه لدوره الكبير ليكون أهم القوى الناعمة التي تملكها مصر، وتستعيد به مكانة مصر الفنية والثقافية لدى الشعوب العربية على امتداد الوطن العربي الكبير.

وأضاف "الشهابي"، أنه لم يمر على عرض مسلسل الإمام سوى 3 حلقات، ولكنه وضح منها الإعداد الجيد الذى يجعله عودة طيبة ومؤثرة للدراما التاريخية والدينية.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المشاهد العربي الوطن العربى

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