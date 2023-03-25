السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 3 من «علاقة مشروعة».. «عمرو» في منزل «بثينة» بعد زواجهما

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

ذهب عمرو (ياسر جلال) إلى بيت بثينة (مي عمر) بعد عقد قرانهما عند المأذون بشكل رسمي، لقضاء بعض الوقت معا احتفالاً بزواجهما سرًا، للحفاظ على سر العلاقة بينهما والمولود التي تحمله بثينة من عمرو.

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمرو وداليا مصطفى وعدد آخر من النجوم، تطورات في طبيعة  العلاقة بين بثينة (مي عمر) وعمرو (ياسر جلال).

ورصدت الحلقة، زواج عمرو من بثينة بشكل رسمي لكن دون معرفة أحد، بعدما أقنعته الأخيرة بالزواج سرًّا وكتمان خيانتهما والمولود التي تحمله منه بطريقة غير شرعية.

وتشهد أحداث مسلسل "علاقة مشروعة"، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشرة والنصف على قناة DMC، استكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من  خمس مرات في اليوم.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub- سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

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