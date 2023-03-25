بسبب «المحشي».. خناقة بين أحمد أمين وزوجته شيرين فى الحلقة الـ 3 من «الصفارة»

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل الصفارة بطولة الفنان أحمد أمين، وعندما رجع للماضي بصفارة الملك توت، وعد أحمد أمين زوجته شيرين بأنه سوف يهتم بها لكن أحداث الحلقة سارت على غير ذلك.

وتتناول الحلقة الثالثة من مسلسل الصفارة رحلة أحمد أمين داخل شركته والانفعال على موظفينه.

وتحدث الجزء الثاني من الحلقة عن الطعام مثل «المحاشي» و«ورق العنب»، وقال أحمد أمين للمربية التى تعمل عنده: «المحشي مضاد للاكتئاب».

ونشبت مشاجرة بين «أحمد أمين وأية سماحة» والتى تقوم بدور زوجته، وكان السبب فى ذلك زيادة وزنه، وقد نصحته بالذهاب إلى الجيم وحرق سعراته الحرارية، وقالت أية سماحة لزوجها أحمد أمين: «إن شاء الله من بكرة الصبح هخليك تتابع من الكوتش بتاعى وتخس .. أنت عاجبك شكلك كدة».

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

ويظهر الفنان أحمد أمين، خلال أحداث مسلسله الجديد "الصفارة" بأكثر من لوك وشكل حسب الإطار الكوميدي الذي تدور حوله الأحداث، حيث ظهر "أمين" مرة بوزن زائد، ومرة بلطجى وباستايلات شعر مختلفة.