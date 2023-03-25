أيمن الجميل: معارض أهلًا رمضان أسهمت فى تراجع أسعار السلع ومواجهة الغلاء العالمى

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن معارض أهلًا رمضان الموجودة بالقاهرة والمحافظات أسهمت فى تراجع أسعار السلع الغذائية بصورة ملحوظة، نظرًا لانخفاض الأسعار بالمعارض المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية عن مثيلتها بالخارج بنسبة 30 بالمائة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإقبال المواطنين عليها، مشيرًا إلى أن الانتشار الكثيف لمعارض أهلًا رمضان فى المناطق المزدحمة أسهم أيضًا فى مواجهة موجات الغلاء والتضخم العالمية التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى، أن من أهم أسباب نجاح معارض أهلًا رمضان، أنها تشتمل على مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك بالأسعار الاقتصادية المخفضة التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة 30%، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن انتشارها الكبير فى كافة المناطق الشعبية والكثيفة السكان.

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على معارض أهلًا رمضان بالقاهرة والمحافظات، يعنى نجاح الحكومة فى احتواء موجات الغلاء والتضخم العالمية قبل حلول شهر رمضان المعظم، والذى يتسم بطقوس خاصة لدى المواطنين ويشهد ارتفاع استهلاك المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 50% عن الأيام العادية، خاصة مع إعلان المسئولين عن استمرار معارض أهلًا رمضان بنفس الأسعار المخفضة وبمواقعها الحالية بعد انتهاء شهر رمضان المعظم، كنوع من مواجهة استغلال بعض التجار لموجات الغلاء العالمية ورفع الأسعار بعشوائية أو تخزين السلع ورفع أسعارها بالمخالفة للقانون.

وتابع أيمن الجميل، أن معارض أهلًا رمضان للسلع الغذائية بالأسعار المخفضة، تتكامل مع منظومة متكاملة من الجمعيات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية "أمان" ، التى تقدم السلع الغذائية أيضًا بأسعار مخفضة، مع جهود كبيرة يبذلها التحالف الوطنى للمجتمع المدنى الذى يتولى تنفيذ مبادرة كتف في كتف للتكافل الاجتماعى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك فيها منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذى يشير إلى تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية لمواجهة موجات الغلاء والتضخم العالمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

