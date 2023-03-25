السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من «الكبير أوي 7».. «جوني يفتتح جيم في المزاريطة»

جوني
جوني

انتهت منذ دقائق قليلة عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، التى شهدت أحداثا كوميدية عديدة.

جوني يفتتح «جيم»

افتتح جوني شقيق الكبير أوي «جيم» في المزاريطة بعد ملاحظته للعادات الصحية السيئة التي يتبعها أهل البلد ورغم افتتاح جوني جيم في إحدى الأراضي في المزاريطة مجهز بجميع الأجهزة الرياضية، إلا أنه لم يأتِ إلا شخص واحد فقط من أهالي البلد، واتضح أن هجرس لم يقم بالدعاية اللازمة للجيم، إذ قام بوضع «طوب» في ورقه الدعاية ورميه على السيارات دون عنوان أو أرقام تليفون.

قنوات عرض مسلسل الكبير أوي

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "الكبير أوي 7" خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة on الفضائية، ليكون العمل الكوميدي الذي تعرضه القناة خلال أيام شهر رمضان الفضيل، بالإضافة إلى منصة "ووتش إت" الرقمية.

أحداث مسلسل  الكبير أوي 7

تدور أحداث المسلسل حول عمدة قرية "المزاريطة"، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها 3 تواءم أحدهم تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والثالث في القاهرة، وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة، حيث يلتقون ويتنافسون على "العمدية" خلفًا لوالدهم.

ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوان الثلاثة (الكبير وجوني وحزلقوم)، يتفق الإخوة الثلاثة على إقامة انتخابات للعمدية، ويحاول كل منهم استمالة أهل القرية، ولكن في النهاية يفوز جوني في الانتخابات باكتساح، وفي الأجزاء الجديدة نتطرق لأحداث أخرى خاصة بعد زواجه من مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد.

مسلسل "الكبير أوي 7" يشارك فيه بجانب أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل الكبير الجزء السابع جيم طوب مسلسل الكبير أوي 7

رئيس التحرير

وائل لطفي

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