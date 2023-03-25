السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

الحماية المدنية
الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم، على حريق نشب إثر حدوث تسرب غاز في مطعم بقرية بني صالح بمركز سنورس، بجوار مكتب البريد، دون وقوع إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 البداية بتلقي شرطة النجدة بالفيوم، بلاغ من المواطنين، باندلاع حريق في مطعم بجوار مكتب البريد بقرية بني صالح بمركز سنورس، إثر تسرب غاز. وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق تسرب غاز مطعم مكتب البريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالبدرشين

«شفيق» يستكمل رحلة الرجوع للماضي.. موعد الحلقة الثالثة من مسلسل «الصفارة»

منتخب البرازيل يكرم بيليه قبل انطلاق مباراة المغرب

القبض على شخصين لاتجارهما في العقاقير المخدرة بالأزبكية

مايان السيد بعد مشاركتها فى «1000 حمد الله ع السلامة»: يسرا قدوتى فى الفن

السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

عبد الرحيم طايع

صورة مكبرة للشركة المتحدة

مؤمن المحمدي

ست الحبايب

أمل زيادة

عبدالسلام النابلسى.. أول من تنبأ بالكورونا..!

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة حكومة الاحتلال على مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون