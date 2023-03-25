السيطرة على حريق مطعم بالفيوم

سيطرت قوات الحماية المدنية بالفيوم، اليوم، على حريق نشب إثر حدوث تسرب غاز في مطعم بقرية بني صالح بمركز سنورس، بجوار مكتب البريد، دون وقوع إصابات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بالفيوم، بلاغ من المواطنين، باندلاع حريق في مطعم بجوار مكتب البريد بقرية بني صالح بمركز سنورس، إثر تسرب غاز. وانتقلت قوات الحماية المدنية بالمحافظة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.