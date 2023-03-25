«رمضان 2023».. موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «عملة نادرة»

بعد عرض أول حلقتين من العمل الدرامي “عملة نادرة” بطولة النجمة نيللي كريم، تصدر المسلسل مؤشرات البحث، لما يحمله من مفاجآت عديدة، وعودة النجم أحمد عيد مرة أخرى.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 3 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم والقنوات الناقلة، تعرض اليوم الساعة 7 والنصف مساء على قناة cbc، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 1 صباحاً.

ملخص الحلقة الثانية

تدور أحداث الحلقة الثانية بعد انتهاء «مسعود» من قتل شقيقه «بلال».

ووسط سرادق العزاء تدور الهمسات الجانبية بين «عبدالجبار» ورجاله وحسن أبو عصايا ورجاله، حيث يطلب «أبو عصايا» الزواج من ابنة عبد الجبار، الأمر الذي أثار اندهاش الأخير إلا أنه يخبر ابنته غاضبا بعدم رغبته في هذا النسب.

يقف رجال «عبدالجبار» وهم يحملون السلاح استعدادًا لإطلاق الأعيرة النارية، بينما يمسك عواد بمنظار "مكبر" يراقب الطريق ولا يرى شيئًا، يحتفل حسن أبو عصايا مع رجاله ويضحكون في سرور الانتصار.

في الصباح الباكر نجد «بلال» ميتًا على الأرض ومسعود وهو رابطا مكان الجرح بقطعة قماش ويجز على أسنانه من الألم، يسمع مسعود صوت سيارة قادمة، بسرعة يزيل مسعود قطعة القماش الملفوفة ويدفنها في الرمال ثم يغمض عينيه وكأنه غائب عن الوعي.

يربت علاء على كتف أبيه باكيا ويستقبل «عبدالجبار» خبر وفاة ابنه «بلال» بهدوء ويحاول أخذ نفس عميق كي يستعيد هدوءه وطريقته العملية في التفكير متحديًا بذلك قرار المستشفى ومحضر البوليس.

تكشف نادرة وجه بلال بعد وفاته ويغمرها إحساس الفقد ووجع الفراق تنهمر الدموع من عينيها وأعين من حولها من نساء، يقف عبدالجبار وتبدو عليه الحكمة رغم هول ما حدث وفقده لولده "بلال".

يحمل عبدالجبار وعلاء جثمان "بلال" متجهاً للمدافن وسط مشهد درامي مؤثر من أهل النجع مع موسيقى مناسبة للمشهد ولا تعرف "نادرة" المصير الذي ينتظرها من بعده، نرى النساء ومن بينهن "نادرة" وهن يلطمن على الخدود وعبدالجبار كما الهرم الصامد وبجواره علاء يبكي في صمت يتقدم أهل البلد وبجوارهما حسن أبوعصايا وعصام وباقي العائلة.

يقف عبدالجبار وسط المدافن ويخبر الجميع بصوت مسموع "الميت دفناه والعزاء هانخده بعد ما ناخد تارة"، ترتدي نادرة الأسود، تشكو "نادرة" لرضيعها ألم الفراق وتخبره عن أهوال الدنيا وتعده بأخذ تار والده.

يشعر "مسعود" بالندم على قتله لـ"بلال" ويؤكد أن معاملة والدة عبد الجبار السبب، يفكر عبدالجبار ويحاول ربط الخيوط لمعرفة قاتل ابنه بلال، يحكي مسعود للجميع بشكل مصطنع وكاذب ما حدث وتسبب في قتل بلال، تصرخ النساء وتنهاهن "نفيسة" على فعلتهن، يعاتب عبد الجبار ولده مسعود على ما حدث لبلال ويتساءل كيف تناله 5 رصاصات بينما مسعود ينال رصاصة واحدة، يحاول علاء ويجسد دوره الفنان محمد فهيم قتل "عصام أبو عصايا" ولكنه لا يستطيع.

يذهب "عصام" للفنانة ندى موسى "الدكتورة آنس" في المستشفى ليطمئن عليها ويهديها تليفون محمول وخطا خاصا لتتمكن من محادثته دون أن يدري أحد من عائلتها ويسبب لها المتاعب خاصة والدها عبدالجبار.

يجتمع عبدالجبار بأبنائه وتحاول سكينة التأثير على عبدالجبار من أجل إرجاع الأرض باسمه مرة أخرى خاصة أنهم لا يورثون النساء، يؤكد لهم عبد الجبار أن الولاية تئول له بصفته الجد ويطلب منهم الاطمئنان.

يخبر «عبدالجبار» «نادرة» بأن النساء في الصعيد لا يرثن وتؤكد نادرة على كلامه ويخبرها أنه أصبح الولي علي يوسف وردت الأرض له ويمنحها مليون جنيه رشوة، إلا أنها تفاجئهم جميعًا وتخبرهم بنقل بلال ملكية الأرض لها قبل وفاته وتمسكها بها.