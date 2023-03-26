دكتور صبرى حافظ يروى ذكرياته الشخصية مع عميد الأدب العربى طه حسين

يروي الدكتور صبري حافظ، ذكرياته الشخصية مع عميد الأدب العربي طه حسين، وذلك في الكتاب الصادر حديث تحت عنوان “طه حسين .. ذكريات شخصية معه”.

والناقد الدكتور صبري حافظ، واحد من أبرز الحركة النقدية المصرية منذ سبعينيات القرن المنصرم، وهو مؤرخ وباحث أدبي.

وصدر له العديد من المؤلفات والدراسات من بينها: طرداقات من ورق ــ الأدب والثورة ــ استشراف الشعر ــ أفق الخطاب النقدي ــ مرايا الثورة العرابية ــ جدل الرؤي المتغايرة ــ مرايا الذات الأخرى ــ رحلة إلى اليابان ــ العنف الأصولي .. الإبداع من نوافذ جهنم وغيرها.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لكتاب “طه حسين .. ذكريات شخصية معه”، للناقد الدكتور صبري حافظ نقرأ: “لعل الأهمية اللافتة لهذا الكتاب، الذي يضع «طه حسين» في بؤرة اهتمامه؛ لا تكمن فقط في تقديمه صورة قريبة وفريدة للعميد من قلب بيته الشهير «رامتان» وهو وسط زواره من نجوم الأدب والثقافة والسياسة في عصره، بل أيضًا في تقاطعه مع حقول عديدة، دون أن يعطي ذاته بالكامل إلى حقل بعينه، مما يجعل قارئ الكتاب يطوف من رحلة خلال الجغرافيا والتاريخ إلى رحلة ما بين الأنواع السردية والمعرفية”.

هكذا يأخذنا «صبري حافظ» من «المنوفية» مسقط رأسه إلى «قاهرة» الستينيات، ومنها إلى أكسفورد، لندن، باريس، وبرلين. من الدراسة بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة إلى الدراسة والتدريس في جامعة أكسفورد، ثم الدراسة كطالب دكتوراه بجامعة لندن.

رحلة ممتدة في الزمان والمكان، من تقديم صفحات نادرة عن واحد من أهم مثقفينا في كل العصور، إلى رحلة كاتبنا التي تترسم خطى العميد في تحصيل العلم من مظانه مهما بعدت، وخوض غمار صعوبات التعلم على الرغم من تحديات العمر واللسان. يضع الكتاب بين أيدينا رحلة أخرى تشكل إضافة بارزة في كل من أدب السيرة، وأدب الرحلة، وتقترح فيهما الثقافة كوسيلة أساسية لإعادة إنتاج وجودنا الأصيل في عالم يزداد تعقيدًا.