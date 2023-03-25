السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانى: «المتحدة» تقدم محتوى دراميًا هادفًا

النائب أحمد فوزي
النائب أحمد فوزي

أكد النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أصبح لها إسهامات واضحة لمجابهة محاولات طمس الهوية العربية والمصرية، والتصدي لفوضى الانفتاح التكنولوجي، واستعادة التوازن للمشهد الإعلامي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم محتوي دراميًا هادفًا، وتجسد الواقع وتقوم علي تغييره للأفضل وترسيخ القيم والمثل في المجتمع.

وأضاف "فوزي"، أن إعلام الشركة المتحدة تمكن من ملء الفراغ الذى جاء نتيجة انعدام ثقة الجمهور في كثير من القنوات الفضائية في فترة من الفترات، وهو ما جعل هناك شبه فراغ كامل، وتم ذلك من خلال أعمال ودراما تؤكد أن مصر تحتفظ بالقوة الناعمة التي تقود بها الفكر وتتصدى للأفكار المتطرفة، مؤكدًا أن هناك نهضة درامية من قبل الشركة المتحدة لدعم الوعى الاجتماعى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشركة المتحدة لم تكتف بما حققته من إنجازات فى تطوير وهيكلة الإعلام المصرى والمساهمة فى إنتاج أعمال درامية متميزة من خلال توظيف القوى الناعمة في تلك الأعمال التى تسهم فى تشكيل الهوية وتضرب الأمثلة فى البطولة والفداء، فقد أطلقت الشركة خلال الأشهر الماضية مجموعة من المبادرات المجتمعية التى تعكس حرص القائمين عليها على القيام بدورهم المجتمعى تجاه الوطن والمواطنين، وتعددت أشكال تلك المبادرات بين مبادرات توعوية وأخرى تضامنية وداعمة معنويًا لفئات بعينها من المجتمع المصرى، فضلًا عن إطلاقها مبادرات تنموية وتعليمية.

وأشاد  بالاستراتيجية الإعلامية للشركة المتحدة لاستطاعتها فى زمن قياسى أن تعيد العصر الذهبى للإعلام المصرى، وتؤكد رسالتها الوطنية فى الحفاظ على المجتمع المصرى من محاولات التشويه، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على دورها الوطني في بناء الوعي، وتجسيد بطولات وأمجاد شهداء وأبطال الجيش المصري.

النائب أحمد فوزى تنسيقية شباب الأحزاب مجلس الشيوخ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الهوية العربية

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