نقابة الصحفيين تعلن توثيق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى

أعلنت نقابة الصحفيين عن تدشين وتوثيق حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كإحدى آليات التواصل مع الزملاء الصحفيين ونشر أخبار وبيانات النقابة.

تأتي هذه الخطوة كبداية لتطوير شامل في منظومة العمل الإداري داخل النقابة، ومنها التطوير التكنولوجي، بما يليق بنقابة الصحفيين العريقة التي تأسست عام 1941.

وتم توثيق حساب النقابة الرسمي على فيسبوك وإنستجرام، وجارٍ توثيق حساب تويتر.

وسبق أن قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن ملف "الصحفيين المؤقتين" أحد الملفات المفتوحة أمام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، خاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما أن حق العمل أحد الحقوق الرئيسية الذي تدافع عنه أي نقابة.

وأكد خالد البلشي، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، فهي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: "كفى إغلاقًا لباب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني".