ميكالى: نخوض مباراة زامبيا غدًا للفوز والتأهل إلى بطولة إفريقيا

علق البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم على مباراة زامبيا في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا.

وقال ميكالي: "أنه يحترم زامبيا، ولكننا نلعب من أجل تعزيز نتيجة الذهاب والعبور نحو بطولة كأس الأمم الإفريقية باعتبارها خطوة على طريق الحلم الأوليمبي".

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم استعدادًا للقاء العودة غدا، والذي يجمع مصر وزامبيا بمدينة نيدولا الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في إياب الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وهي البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز أحفاد الفراعنة بهدفين نظيفين باستاد الدفاع الجوي.

وأضاف ميكالي: زامبيا منتخب عنيد وقوي، وهذا ما وضح في لقاء الذهاب، وأعتقد أن المهمة في مباراة الغد لن تكون سهلة، ولكنني مع كل الاحترام للمنافس ألعب دائمًا وأنا أتطلع للفوز، ولاعبونا يعرفون ذلك جيدا، وفوزنا في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لا يعني أن مهمتنا انتهت، ولكننا نتطلع إلى تعزيز الفوز بنتيجة إيجابية، ومواصلة المسيرة نحو حلم الأوليمبياد، وفي كرة القدم لا تركن إلى نتيجة الفوز، هكذا تعلمت، نحن في حالة عمل لا تتوقف لحين تحقيق الهدف بشكل رسمي، ونواميس كرة القدم تفرض أمورا كثيرة في السباق نحو تحقيق الهدف.

وقال تياجو المدرب العام للمنتخب الأوليمبي الذى كان برفقة ميكالي في المؤتمر: نعم حققنا نتيجة طيبة في لقاء الذهاب لكنها صفحة وأغلقناها، نحن الآن نفكر في نتيجة أفضل في العودة، ونعلم أن مباراة الغد هي للحسم والتأهل لذلك نحن في حالة تركيز.

وكان المنتخب الأوليمبي قد حقق الفوز على زامبيا بهدفين دون رد في لقاء الذهاب الذي شهد تألق الفراعنة وتقديم مستوى مميز وخاصة في الشوط الثاني والذي شهد استفاقة كبيرة من جانب لاعبي المنتخب.