«الرى»: تدريب حول الصيانة التنبؤية ومراقبة محطات صرف المياه ضمن «JCAR»

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، في عقد العديد من الدورات التدريبية للمهندسين ومختلف التخصصات لتأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وذلك لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ الأعمال، ومن ضمنهم المهندسين في المحطات والإدارات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

في هذا الإطار، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية في مجال "الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات"، اليوم السبت، والتي عقدت في مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه وبالتعاون مع مشروع التعاون المشترك بين مصر وهولندا (JCAR) وشركة دلتارس الهولندية.

عقد الدورات التدريبية لمختلف العاملين والمهندسين

كما عقدت الدورة التدريبية، تحت رعاية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وذلك ضمن خطة عقد الدورات التدريبية لمختلف العاملين والمهندسين في قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، بهدف رفع قدراتهم العلمية والعملية.

كذلك، عقدت الدورة التدريبية حول الصيانة التنبؤية ومراقبة حالة وحدات محطات الطلمبات، بمشاركة عدد 28 من شباب المهندسين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والعاملين بالمحطات والإدارات المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.

فى حين قام الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور سامى عبد الفتاح سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا بحضور حفل الختام وتسليم الشهادات على جميع المتدربين.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ خطة في سبيل النهوض بالبحث العلمى والابتكار وتنمية مهارات جميع العاملين بمختلف التخصصات، وذلك في إطار الدورات التدريبية التي يعقدها المركز القومي لبحوث المياه والذي تأسس في عام 1975 ككيان بحثي داخل الوزارة ويعمل تحت مظلته 12 معهدا بحثيا، حيث يسهم المركز من خلال استراتيجية بحثية شاملة في خدمة المشاريع الجارية وخطة التنمية المستدامة وتأهيل الكوادر البشرية.