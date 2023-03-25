السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مذكرات زوج| تفاصيل الحلقة الثالثة لمسلسل طارق لطفي والقناة الناقلة

مسلسل مذكرات زوج
مسلسل مذكرات زوج

تفاصيل مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث في الساعات الأولى من اليوم، وذلك بعد انتهاء الحلقة الثانية من المسلسل.

وتعرض الليلة في ثالث أيام رمضان 2023، الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي على شاشة قناة CBC، إذ أنه من المتوقع أن تشهد الحلقة بداية تمرد رؤوف (طارق لطفي) على حياته، ومحاولته تغييرها بمساعدة الدكتور طه عياد (خالد الصاوي)، لمحاولة البحث عن شغفه في عمله من جديد؟.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3

يعرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 على شاشة قناة Cbc الساعة 8:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة واتش ات WATCH IT الإلكترونية.

بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة cbc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءا، وتأتي الإعادة الساعة 5:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا.

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفى، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل التي يعاني منها الأزواج، من خلال قصة رؤوف وهو مراقب جوي متزوج منذ 16 عاما من المهندسة شيرين، وبعد فترة طويلة من زواجهما يجد نفسه وحيدا، ويريد التمرد على حياته.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC 
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مذكرات زوج مذكرات زوج الحلقة 3 طارق لطفي تفاصيل مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3 cbc

رئيس التحرير

وائل لطفي

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