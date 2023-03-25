السبت 25 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب الرياح.. انهيار موقف مدينة دكرنس فى الدقهلية

انهيار موقف مدينة
انهيار موقف مدينة دكرنس

انهار موقف سيارات دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، على السيارات المتوقفة بداخل موقف «بنى عبيد وحادوس» بفعل العوامل الجوية من رياح شديدة وأمطار، علاوة على أن موقف السيارات إنشاء قديم، وانتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة دكرنس على الفور، إلى مكان الانهيار، وبدأت في التعامل معه وتفكيك الموقف لإخراج السيارات منه.

وانتقل إلى مكان الواقعة كل من الدكتورة أمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، ومحمد عوض عبدالجليل، نائب رئيس مجلس ومدينة دكرنس، بالإضافة إلى نواب رئيس مجلس المدينة، هناء النبراوى، إنجي سامي، وعلاء رياض، مدير المواقف.

وتبين انهيار 5 باكيات من الموقف على سيارات الميكروباص المتوقف بداخل الموقف نتيجة للرياح الشديدة والعوامل الجوية التي تمر بها محافظة الدقهلية على مدار الأيام الماضية، علاوة على إنشاءات الموقف القديمة.

وأكدت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة دكرنس، أنه تم استخدام اللوادر ومعدات وعمال رئاسة مركز دكرنس في إخلاء الموقف، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات أو تلفيات في السيارات المتوقفة.

وجرى تفكيك الموقف تمامًا حفاظًا على الممتلكات والأرواح لحين إعادة إنشاء الموقف مرة أخرى.

وتشهد قرى ومدن محافظة الدقهلية، منذ أمس، طقسًا متقلبًا على معظم أنحاء المحافظة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصاحبه هبوب رياح باردة محملة وهطول أمطار غزيرة.

فيما توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وبسواحل مدينة جمصة بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تؤثر عليهم خلال الصيد، كما شهدت الأسواق التجارية إقبالًا متوسطًا من قبل المواطنين.

واستمرت الأجهزة التنفيذية في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة بسبب الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، حيث تم التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء للتنسيق مع كل الأجهزة المعنية، وذلك باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وكسح مياه الأمطار أولًا بأول.

انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهيار موقف مدينة دكرنس
انهارت موقف دكرنس الدقهلية بنى عبيد وحادوس موقف سيارات دكرنس بمحافظة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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