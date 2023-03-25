بحوزته 500 قرص ترامادول.. ضبط متهم بترويج العقاقير الطبية المخدرة عبر «فيسبوك»

تمكنت القوات الأمنية من ضبط متهم بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يعمل على ترويج وبيع الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمهربة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته: (500 قرص "ترامادول" المخدر- هاتف محمول- دراجة نارية "بدون لوحات"– مبلغ مالي)، وبمواجهته، أقرّ بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والدراجة النارية للترويج والتنقل.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء.