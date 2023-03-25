وزيرة التضامن: الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فعاليات الاحتفال بالمرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" لكبار السن التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، بالتعاون مع جمعية البر والتقوى، وبمشاركة كبار السن من محافظات الجيزة والقاهرة والفيوم وبنى سويف، حيث شارك بالحضور المستشار محمد عمر القمارى، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى حسين، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للمسنين، وعماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى، وعدد من مديرى مديريات التضامن الاجتماعى وقيادات العمل بالوزارة ومسئولى العمل الأهلي والمهتمين.



وتأتي الاحتفالية التى نظمت بمركز شباب الجزيرة خاصة بالمرحلة الرابعة لمبادرة "الحياة أمل" التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ورعاية كبار السن، تأكيدًا على تكريم الدولة لكبار السن وتقديرًا لمكانتهم..

وفى بداية كلمتها، توجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للشعب المصرى والقيادة السياسية بحلول شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالتواجد فى هذا الاحتفال الذى يعكس الاحترام والتقدير لكبار السن، حيث التوقير للكبير من مكارم الأخلاق وهو ما أوصانا به رسولنا الكريم.

وأشارت القباج، إلى أن عدد كبار السن يقدر بـ7 ملايين مواطن، مشددة على أن الدولة بصدد إصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، وتم تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة المصرية تعطي أولوية لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام كريمى أو معلومى النسب، ويقدر عددهم بمليون و400 ألف طفل يتيم وذوى الإعاقة وكبار السن وملف الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن الوفاء بحقوق المسنين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبتمبر 2021 والتي وردت حقوق المسنين بها ضمن المحور الثالث تحت عنوان تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن.

وأفادت القباج بأن الوزارة تقوم بضمان حقوق المسنين، صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، حيث تقدم الدعم النقدى لهم من خلال معاش كرامة لعدد 700 ألف من كبار السن بإجمالي يقدر بـ4 مليارات و700 مليون جنيه، ويواكب ذلك توفير بطاقات تموين لهم وتأمين صحى، هذا ويخضع لمظلة التأمينات والمعاشات 4.5 مليون مواطن تقريبًا.



وتضمن الحفل تقديم عدد من العروض الفنية المتميزة وتنظيم عدد من المسابقات الدينية والثقافية والفنية والترفيهية بشكل عام بين الحضور، وقد شهد الاحتفال مشاركة الهلال الأحمر المصرى الذى قام بإجراء عدد من المتابعات الطبية للمسنين المشاركين وتوفير أدوات التعقيم.



وعلى هامش الاحتفال تفقدت القباج معرضًا لمنتجات كبار السن بعدد من المحافظات، حيث أشادت بجودة المعروضات وتميزها من المنتجات والمشغولات اليدوية.