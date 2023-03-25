«التيار الإصلاحى الحر» يقدم ورقة عمل بمقترحاته بشأن محاور الحوار الوطنى

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى الحر، إن التيار قدم للمنسق العام للحوار الوطنى رؤيته التفصيلية فى كل الملفات التى أقرها مجلس أمناء الحوار كجدول أعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية التسع عشر، وقدم كذلك بيانا بأسماء ممثليه أمام هذه اللجان شاملاً السيرة الذاتية لهم.

وأضاف «الشهابي» أن رؤية التيار فى موضوعات لجان المحور السياسى شملت: أولًا قضية المجالس المحلية، ويرى التيار ضرورة تشكيل المجالس المحلية، كاستحقاق دستوري وكان يجب الوفاء به في دور الانعقاد السنوي الأول في الفصل التشريعي الأول، وما يتبع ذلك من إصدار قانون المحليات، والموضوع الثاني عن قضية ضرورة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمهام العضوية الرقابية والتشريعية تنفيذًا للنص الدستوري الوارد في المادة 103 من الدستور، والموضوع الثالث في المحور السياسي يتعلق بإصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية يعتمد على نظام القائمة النسبية غير المشروطة.

وأكد رئيس حزب الجيل أن ورقة التيار الإصلاحى الحر أشارت إلى أن نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو نظام عادل لا يتم فيه إهدار للأصوات، وتوزع المقاعد المخصصة بنسبة حصول كل قائمة على عدد أصوات الناخبين، ويجعل المجلس النيابي أو المجلس المحلي ممثلًا لكل أصوات الناخبين بعكس نظام القائمة المطلقة الذي يمنح كل المقاعد القائمة التي تحصل على 50%+ صوت كل المقاعد وباقي الأصوات التي تصل إلى أكثر من 49% من أصوات الناخبين لايمثلهم أحد.

وأضاف رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحى أن رؤية التيار فى المحور الاقتصادى تشمل عدة قضايا اقتصادية، الأول منها «ورقة تتحدث عن إجراءات اقتصادية عاجلة لتحفيز الاستثمار ورفع معدلات الأداء الاقتصادي»، والورقة الثانية «تتكلم عن كيفية دعم الصناعة الوطنية»، أما الورقة الثالثة «فهي تتحدث عن وضع خطة عمل لدعم الصناعات النسجية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، وتطوير معامل تكرير البترول».

وأضاف ناجى الشهابى أن ورقة حزب الجيل والتيار في المحور الاقتصادي دعت كذلك إلى وضع قيود على طرح الشركات في البورصة، ولا سيما شركات القوات المسلحة، خشية الاستحواذ عليها من بعض الأجانب المتجنسين بجنسيات عربية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الصناعات الاستراتيجية ملكًا للدولة المصرية.

وأوضح ناجى الشهابي أن المحور الثالث في رؤية التيار تتحدث عن المجال التعليمي والثقافي وكيفية استعادة دور المدرسة المصرية والنهوض بها، وذلك بتأهيل المعلم والمدرسة والإدارة المدرسية، قائلًا: قدمت رؤية التيار ورقة بعنوان «استراتيجية التعليم وسوق العمل»، وورقة أخرى تحت عنوان «أزمة الرضاء الشعبي عن تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي».

وأشار «الشهابى» إلى أن الورقة الرابعة والأخيرة في محور التعليم والثقافة تحت عنوان «سمات الثقافة والإعلام في الجمهورية الجديدة»، بحيث تستعيد مصر قواها الناعمة، والتي كان لها دور كبير في النفوذ المصري في محيطها العربي وعمقها الإفريقي، ولعب الفن والتعليم دورا واضحا في ذلك.

وأكد رئيس حزب الجيل أن رؤية التيار فى المحور المجتمعي تتضمن ورقتين، الورقة الأولى تتحدث عن «مواجهة الغلاء والسيطرة على الأسواق»، وبداخلها ورقة أخرى تتحدث عن «تطوير آليات مكافحة الاحتكار وحماية حرية المنافسة».

وتابع ناجى الشهابي «رئيس حزب الجيل»، أما الورقة الثانية فهي تتحدث عن «كيفية تطوير آليات مساهمة القطاع الخاص في إجراءات الحماية الاجتماعية»، مؤكدًا استعداد التيار للاشتراك في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أننا نعلق عليه آمالا كبيرة في تحريك الحياة الحزبية والسياسية ما يمكّن الوطن والدولة من مواجهة التحديات الخارجية والداخلية والتغلب عليها.