السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم أجانب.. إصابة 5 أشخاص فى حادث «ميكروباص» بالغردقة

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كمين مطار الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كمين مطار الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن من بين المصابين 3 أجانب وحالتين مصريتين وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية وإسعاف المصابين.

وأكدت مصادر طبية، لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة باستثناء حالتين خطيرتين، موضحة أن الإصابات جاءت ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

إسعاف المصابين أصيب 5 أشخاص الدفع بسيارات الإسعاف حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث ميكروباص مستشفى الغردقة العام

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