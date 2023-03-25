بينهم أجانب.. إصابة 5 أشخاص فى حادث «ميكروباص» بالغردقة

أصيب 5 أشخاص، صباح اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كمين مطار الغردقة، وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق كمين مطار الغردقة.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين أن من بين المصابين 3 أجانب وحالتين مصريتين وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي الإسعافات الأولية وإسعاف المصابين.

وأكدت مصادر طبية، لـ"الدستور"، أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة باستثناء حالتين خطيرتين، موضحة أن الإصابات جاءت ما بين كدمات وسحجات وكسور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.