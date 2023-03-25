زلزال جديد يضرب تركيا بقوة 4.7 ريختر

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أنه سجل زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، في شمال ولاية قهرمان مرعش التركية، اليوم السبت.

كانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفا و975 شخصًا.

وقال يونس سيزر رئيس "آفاد"، في تصريح صحفي، إن 47 ألفا و975 شخصا، بينهم 6 آلاف و278 أجنبيا، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

والولايات التركية المتضررة من الزلزال هي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7ر7 درجات والثاني 6ر7 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.