آخر تطورات مشروع محور دراو على النيل بأسوان.. (صور)

تواصل وزارة النقل أعمال إنشاء محاور النيل بالصعيد، وذلك ضمن أعمال إنشاء عدد من المحاور لربط شرق النيل وغربه بالصعيد، حيث يتم حاليا مواصلة الأعمال بمحور دراو بأسوان، الذي يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليارجنيه، وطوله 18 كم وعرضه 21 مترا، ويتكون من 9 أعمال صناعية تشمل 7 كباري ونفقين.

وأوضحت وزارة النقل، خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أن أهمية المحور يرجع في الربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرًا نهر النيل والطريـق الزراعي الغربي جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان.

مشروع محور دراو على النيل بأسوان

مشروع محور دراو على النيل بأسوان

وكان قد شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمقر وزارة النقل في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الإسبانية، لإنشاء مصنع تالجو مصر لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية داخل مصر.

ووقع البروتوكول المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والمهندس محمد خضرة، المدير الإقليمي لشركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يعتبر خطوة مهمة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة وكذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل؛ حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص الدولي ممثلا في شركة تالجو العالمية.

وأضاف أن المصنع سيتم إنشاؤه في منطقة كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبوراضي التابعة للسكة الحديد الأمر الذي سيجعل هذه المنطقة مجمعا لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة كما أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات.