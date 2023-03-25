«كنا نقسم العشرة جنيه مع بعض».. محمد التاجى يروى موقفًا مؤثرًا مع والدته

رد الفنان محمد التاجي، على سؤال الفنانة نشوى مصطفى، حول عدم كتابة أعمال مخصوص له، قائلة: "إن المهم ليست في الكتابة، لكن المهم في اختيار ما يناسب شخصيتي مما هو مكتوب".

وأضاف الفنان محمد التاجي خلال لقائه ببرنامج بنت البلد، المذاع عبر فضائية ten، الذي تقدمه نشوى مصطفى: "مينفعش أشتغل أدوار كتيرة وأبوظ السي في لمجرد إني أعمل فلوس".

وأوضح الفنان محمد التاجي، أن ينتمي لعائلة فنية، حيث أن جده هو الراحل عبدالوارث عسر.

وذكر الفنان محمد التاجي، موقفا عظيما مع والدته في آخر أيامها، قائلا: "الناس دي هي إللي شالتنا، أمي هي اللي شالتني ورضعتني، وصاحبتني في الدنيا، أنا وهي عشنا مع بعض كأصحاب أكثر من ابن وأمه، خاصة إن أنا وأمي ليس لنا إلا بعضنا، فأنا لا أمتلك أخوة، كان لي أخت وتوفيت عام 1983، وتوفي والدي عام 1974، وهي لم تتزوج بعد وفاة والدي".

وتابع: "كانت تربطني بأمي علاقة غير طبيعية، ­كانت أسمى وأكبر من أي علاقة، حيث مررنا بمحن سويًا، كنا نقسم العشرة جنيه مع بعض، ومررنا بأيام حلوة".