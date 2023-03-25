السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

"ملوك الحلوى الرمضانية" تعرف على أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2023

أسعار الكنافة والقطايف
أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2023

أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2023 وغيرهم من حلوى رمضان التقليدية التي لا تخلو مائده افطار في رمضان والعزائم منها حيث يحرس المصريون على شراء تلك الحلوى تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث يزداد الطلب على شرائها لذا نقدم لكم خلال هذا التقرير أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2023 في الأسواق.

 

أسعار الكنافة والقطايف في رمضان 2023

قال ناصر رضا أحد تجار الكنافة والقطايف أن أسعار الكنافة و اسعار القطايف في رمضان العام الحالي جيدة ولم تشهد قفزات عن العام الماضي كما كان يتوقع البعض.

 

اسعار الكنافة في شهر رمضان 2023

 فعن الأسعار فهي تتراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها لكيلو الكنافة البلدي.

سجل سعر كيلو الكنافة البيضاء 40 جنيه.

سعر كيلو كنافة نابلسية الصفراء 40 جنيه للكيلو.

سعر العبوات وزن النصف كيلو 20 جنيه.

سعر علبة الكنافة البورمة 350 جرام بسعر 45 جنيه.

وسعر الكنافة المحمصة وزن 350 جرام بسعر 45 جنية.

 

سعر القطايف في شهر رمضان 2023

سعر القطايف وصل إلى 30 جنيها للكيلو.

سعر كيلو القطايف الجاهزة سعر الكيلو 50 جنية.

والربع كيلو قطايف بسعر 15 جنيه.

 

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 وأضاف رضا أن الجميع كان متخوف من ارتفاع أسعار بطايف بشكل جنائي سواء كانت تجار أو الزبائن خاصة بعد ارتفاع أسعار الخامات من الدقيق والبيض والسكر لكن الأمر لم يتاثر بشكل كبير وشهدت محلات وافران بيع الكنافة البلدي والكنافة الآلي والجاهزه إقبالا كبيراً خلال اليوم وأمس فرمضان لا يمكن أن يتخيل بدون تلك الحلوى التي اعتاد عليها المصريون منذ مئات السنين ففي العوامل الماضية التي سيطر فيها انتشار الوباء العالمي كورونا على العالم توقفت كافة النشاطات والأعمال لكن وبرغم ذلك لم يمنتع المواطنين من شراء تلك الحلوى التي تشعرهم بأجواء وذكريات وروحانيات الشهر المبارك.

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مكونات الكنافة والقطايف

وعن مكونات الكنافة والقطايف يكون رضا أنها خليط من العجين يتم من خلال وضع مقادير الدقيق والنشا والماء والزيت وقليل من الملح ويتم خلطهم حتى تصل للقوام المطلوب، أما القطايف فمكوناتها الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والماء ويتم خلطهم ووضعها في الكوب المخصص لها وفردها على الصاج الساخن لبضعة ثوان حتى تنضج.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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