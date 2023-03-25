السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مستقبل وطن» يطلق حملة «إفطار صائم» بمدن وقرى أسيوط (صور)

حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم

أطلقت أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط حملة "إفطار صائم" بجميع مراكز المحافظة لتوزيع وجبات إفطار على المارة بالشوارع والميادين أثناء موعد أذان المغرب.

جاء ذلك تحت رعاية المعندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن أسيوط، والدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، وأمين مساعد الحزب.

وأوضح أحمد حسام منياوي، أمين شباب محافظة أسيوط، أن الحملة انطلقت بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف أمناء الأمانات النوعية بمختلف المراكز، وذلك لتوفير العصائر ووجبات الإفطار على المارة بالشوارع والطرق الرئيسية والسريعة.

وأشار "منياوي" إلى أنه شارك في الحملة أمانة الشباب بالفتح بقياده قاسم محروس وأمانة الشباب صدفا بقياده العمده جمال وأمانة الشباب الغنايم بقيادة رأفت فكري، وأمانة الشباب بأبوتيج بقيادة هاني العمدة، وأمانة الشباب البداري بقيادة على شرقاوي، وأمانة الشباب منفلوط بقيادة معتز أبو النصر، وأمانة الشباب أبنوب بقيادة الدكتور عبد البديع عبد الهادي، وأمانة الشباب قسم ثان أسيوط بقيادة إسلام نصار، وأمانة الشباب ساحل سليم بقياده كريم رمضان.

وأضاف "منياوي" أن الحملة سوف تستمر في ممارسة عملها حتى نهاية شهر رمضان المعظم، وذلك لتوفير وجبات إفطار سريعة للمارة على الطرق سواء من قائدي المركبات أو الركاب وغيرهم، وذلك بهدف المشاركة المجتمعية والدور الخدمي الذي يقوم به الحزب.

وأشار أمين شباب حزب مستقبل وطن أسيوط، إلى أن حملة إفطار صائم من الحملات التي تلقى صدى كبير سواء من الشباب المتطوع لتنفيذ الحملة أو تعاون من المستهدفين بالحملة، وذلك يظهر واضحًا على ردود أفعالهم، وهذا ما يدفعنا إلى استمرار انطلاق الحملة طوال شهر رمضان المعظم لخدمة الأهالي و المارة بمختلف المراكز و القرى، وتوفير وجبة الإفطار لهم.

حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
حملة إفطار صائم
الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور على مهران الشوارع والميادين الطرق الرئيسية المشاركة المجتمعية أمين حزب مستقبل وطن توزيع وجبات افطار بمحافظة أسيوط حملة إفطار صائم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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