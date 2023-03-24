«الكتيبة 101» الحلقة الثانية.. استغلال العناصر الإرهابية للأفارقة في الإتجار بالبشر

ظهر بالحلقة الثانية مسلسل الكتيبة 101 استغلال العناصر الإرهابية لبعض الأفارقة من خلال استخدامهم في الإتجار بالبشر.

وهذا ما وضح من خلال ظهور سيدة إفريقية وابنتها واختطاف السيدة من قبل هذه العناصر الإرهابية، ونجاة الفتاة من خلال اختبائها عند أهالي سيناء.

وقد أظهرت الحلقة الثانية استخدام العناصر الإرهابية القوافل الطبية كواحدة من وسائلهم لتكون ستارًا للإتجار بالبشر وغيرها من الأنشطة الغير مشروعة.

فقد أوضح المسلسل اندساس بعض العناصر الإرهابية داخل ما أسمته قوافل طبية وتقديم أنفسهم على أنهم أطباء لممارسة أعمالهم غير المشروعة.

وقد بدأت أحداث الحلقة الثانية اليوم الجمعة من مسلسل “الكتيبة 101”، بعرض ملحمة القوات المصرية في مواجهتهم الهجوم الذي تعرضوا له في كمين كرم القواديس على يد العناصر الإرهابية.

إذ تعرض الجنود المصرية إلى هجوم دموي كبير على يد العناصر الإرهابية داخل الكمين، وهو ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا والمُصابين.

وعرض المسلسل كذلك ما قامت به عناصر الجماعة الإرهابية من تعطيل لقوات الإنقاذ والإسعاف ليزيد من أعداد ضحايا الجنود.

ومن المعروف أن كمين كرم القواديس قد وصف بأنه الأكثر دموية ونتج عنه لستشهاد 30 جنديًا.

وكانت قد انتهت حلقة أمس بعرض اختراق عناصر الجماعات الإرهابية كمين كرم القواديس، ومهاجمتهم الجنود أثناء تأديتهم الصلاة في عملية إرهابية خسيسة.

ونفذ الهجوم على كمين كرم القواديس أثناء انشغال الجنود بالصلاة من خلال سيارة مفخخة استهدفت بها الكمين وجميع أفراد تأمينه في الوقت الذي حاول بعض الجنود الأخرين المتواجدين في الخدمة التصدي لها، لكنها اخترقت الكمين وانفجرت.

وكانت قد جاءت عملية اختراق كمين كرم القواديس في محاولة سريعة من الإرهابيين للرد على نجاح عملية “الكتيبة 101”، بالسيطرة علي مخزن أسلحة لهم كبير.