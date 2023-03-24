الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شوارع خالية من المارة.. طوارئ بالغربية لمواجهة الأمطار الغزيرة (صور)

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

استمرت موجة البرودة الشديدة والأمطار الغزيرة في ضرب محافظة الغربية، وشهدت مراكز ومدن المحافظة، سقوط أمطار بدأت خفيفة إلي متوسطة ورياح شديدة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وارتفع معدل سقوط المطار حتي وصلت للأمطار الغزيرة علي معظم أنحاء المحافظة.

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واستمرت تقلبات الطقس على مستوى مراكز المحافظة، وأدت الأمطار إلى تكون كميات من البرك والمستنقعات الطينية، وخلت الشوارع من المارة تقريبًا، وتعطلت بعض الشوارع وشهدت صعوبة في حركة السير.

وأسفر المطر عن انقطاع في الخدمات والمرافق كالكهرباء والمياه والتليفونات في بعض قرى مركزي السنطة وبسيون، ومن المتوقع أن تشهد المحافظة موجة من الطقس السيئ، والصقيع، حسب توقعات الأرصاد، وبدأ هطول الأمطار الخفيفة ثم زادت بشدة بشوارع وميادين مراكز المحافظة.

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وطالب طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بمراجعة بالوعات المطر الموجودة بالشوارع التي تم رصفها مؤخرًا، مشددًا على متابعة الشوارع التي يتم رصفها حاليًا والتأكد من وجود بالوعات المطر.

وأشار “رحمي” إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالوحدات المحلية للتعامل مع اي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

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أمطار غزيرة تتسبب في خلو الشوارع من المارة بمحافظة الغربية والمحافظة ت علن الطوارئ البرك والمستنقعات التقلبات الجوية البرودة الشديدة السيارات والمعدات الطرق الرئيسية السنطة وبسيون الخدمات والمرافق الامطار الغزيرة درجة الاستعداد القصوى

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