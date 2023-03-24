مياه الأمطار تملئ الآبار الرومانية جنوب سيدي براني بمطروح

شهدت مدينة براني التي تبعد حوالى 140 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، اليوم، أمطارًا غزيرة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ما دعا الكثير من أبناء القبائل في منطقى سيدى برانى بالتبرك بالمطر واعتباره فاتحة خير عليهم جعلهم يجهزون الآبار ويقومون بحملات سريعة لتنظيف الآبار تحسبًا لأي أمطار تسقط في الأيام القادمة.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه تم إنشاء 11604 بئر نشو بسعة تخزينية 1649704 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ11604 مستفيدًا، كذلك تم إنشاء وصيانة (564) بئر رومانية بسعة تخزينية لمياه الأمطار 242467 م3 لـ2820 مستفيدًا، فضلًا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 519 بئرًا نشو بسعة تخزينية 1981 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ285 مستفيدًا.

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن أهداف مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح هي تحسين مستوى المعيشة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق الأمن المائي بزيادة المخزون من مياه الأمطار واستخدامها في شرب الإنسان والحيوان والزراعة خاصة بمناطق السقوط المطري من خلال إنشاء آبار و تشجيع المواطنين على صيانة وسائل حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام مياه الأمطار بالأراضي المنزرعة والقابلة للزراعة وذلك بإنشاء السدود الحجرية والترابية والأسمنتية لتقليل الجريان السطحي والفاقد من المياه إلى البحر.