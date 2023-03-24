السبت 25 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مياه الأمطار تملئ الآبار الرومانية جنوب سيدي براني بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدينة براني التي تبعد حوالى 140 كيلو متر غرب مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، اليوم، أمطارًا غزيرة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ما دعا الكثير من أبناء القبائل في منطقى سيدى برانى بالتبرك بالمطر واعتباره فاتحة خير عليهم جعلهم يجهزون الآبار ويقومون بحملات سريعة لتنظيف الآبار تحسبًا لأي أمطار تسقط في الأيام القادمة.

IMG-20230324-WA0056

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه تم إنشاء 11604 بئر نشو بسعة تخزينية 1649704 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ11604 مستفيدًا، كذلك تم إنشاء وصيانة (564) بئر رومانية بسعة تخزينية لمياه الأمطار 242467 م3 لـ2820 مستفيدًا، فضلًا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 519 بئرًا نشو بسعة تخزينية 1981 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لـ285 مستفيدًا.

IMG-20230324-WA0055

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن أهداف مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح هي تحسين مستوى المعيشة والمحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق الأمن المائي بزيادة المخزون من مياه الأمطار واستخدامها في شرب الإنسان والحيوان والزراعة خاصة بمناطق السقوط المطري من خلال إنشاء آبار و تشجيع المواطنين على صيانة وسائل حصاد مياه الأمطار، بالإضافة إلى تعظيم كفاءة استخدام مياه الأمطار بالأراضي المنزرعة والقابلة للزراعة وذلك بإنشاء السدود الحجرية والترابية والأسمنتية لتقليل الجريان السطحي والفاقد من المياه إلى البحر.

IMG-20230324-WA0054

 

التنمية المستدامة أبناء القبائل تحسين مستوى المعيشة سيدى براني شهر رمضان المبارك مدينه مرسي مطروح مركز التنمية المستدامة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

المرصد السورى: سماع دوي انفجارات عنيفة فى «دير الزور»

البريد: خصم 25% علي أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في أبو المطامير

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

بـ«تحية للصين».. بايدين يثير ضحكات أعضاء البرلمان الكندى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أسطورة أراكنى.. كُن ماهرًا إلا قليلًا

محمد المعتصم

ضرب نار

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس