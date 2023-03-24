أمطار ورياح مُحملة بالأتربة على مدن ومراكز محافظة الغربية

تعرضت محافظة الغربية مساء اليوم الجمعة، لهطول أمطار خفيفة إلي متوسطة على معظم مدن ومراكز المحافظة، مصحوبة برياح شديدة، وتجمع للسحب المتوسطة فى سماء المحافظة، وذلك عقب درجات حرارة مرتفعة شهدها صباح اليوم.

وشهدت المحافظة طقس متقلب منذ الصباح، مع نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ورفعت محافظة الغربية حالة الطوارئ فى كافة القطاعات للتعامل مع التقلبات الجوية والأمطار المفاجئة، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت غزيرة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة رياحا شديدة مُحملة بالأتربة مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

من جهته وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والاحياء بالنزول للشوارع لشفط مياه الأمطار باستخدام سيارات شفط المياه، مع ضرورة التواجد جنبًا إلي جب مع العمال وإزلة كافة معوقات المرور في الشارع ورفع تجمعات الأمطار خال تواجدها، فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ، تحسبًا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بالمدن أو القرى بسبب الأمطار.

وأشار “رحمي” إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الوحدات المحلية للتعامل مع أي تداعيات لسوء الأحوال الجوية، مع المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة لأماكن تجمع الأمطار، مع استمرار تمركز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاً.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة وغدًا السبت، انخفاض طفيف وتدريجى على كافة الأنحاء، ليسود مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على جنوب الوجه البحري، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.