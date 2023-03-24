محافظ الوادي الجديد يوجه بتنفيذ 7 قرارات مهمة اليوم

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بحث مطالب المواطنين وحلها على الفور، جاء ذلك أثناء لقاءة مع المواطنين بمسجد المروة القديم أثناء تواجدة اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي.

وجاءت أهم التوجيهات ما يلي: