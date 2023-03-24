محافظ الوادي الجديد يوجه بتنفيذ 7 قرارات مهمة اليوم
وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، بحث مطالب المواطنين وحلها على الفور، جاء ذلك أثناء لقاءة مع المواطنين بمسجد المروة القديم أثناء تواجدة اليوم بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي.
وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:
- دراسة ازدواج طريق المروة الرئيسي المؤدي إلى المعهد الديني وبحث إعادة تقسيمه.
- تكليف الطرق بعمل مطبات صناعية في الشوارع المحيطة بالمدارس حفاظًا على أرواح الطلاب والمواطنين.
- تنظيم مواعيد مغادرة طلاب المدارس بحي المروة؛ لمنع التكدس المروري بالشارع الرئيسي حرصًا على سلامة الطلاب.
- تركيب كشافات إنارة بمنطقة حي الصفا.
- التركيز على ️تشغيل سيارات سرفيس خط المروة في الفترة المسائية تلبيةً لمطالب المواطنين.
- التوسع في تشغيل منافذ البيع المتنقلة بالحي، وعمل منفذ بيع ثابت للسلع الأساسية ضمن مبادرات تخفيض الأسعار لخدمة أهالي الحي.
- التنسيق بين المراكز والشركات المسئولة عن خدمات البنية التحتية (الغاز - مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء) لتنسيق الأعمال وعدم تكرار الحفر بعد رصف الطرق.