الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد أسامة: أشرف عبد الباقي تحمل تكاليف عرض الكويت على نفقته الشخصية

محمد أسامة
محمد أسامة

قال الفنان محمد أسامة، نجم مسرح مصر، إن الفنان أشرف عبد الباقي كان حريص كل الحرص على أن يأخذ كل شخص في المسرح حقوقه المالية بالكامل دون أي تقصير، كما أن أجور الفنانين في مسرح مصر كانت مرتفعة ومرضية للجميع، معبراً: "أستاذ أشرف عبد الباقي اتحمل أجور الفرقة كلها بعد إلغاء العرض في الكويت، كمان اتحمل تكاليف الإقامة والانتقالات والسفر بالكامل".

الحقوق المالية 

وأكد الفنان محمد أسامة، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعرض لمواقف قاسية في حياته الشخصية، ولكن نظراً لعمله بالمجال الفني فكان يحرص كل الحرص على أن تكون حياته الشخصية بأحداثها الكثيرة بعيدة كل البعد عن العمل الفني وألا تؤثر تلك العقبات على أدائه بالمسرح.

مشقة العمل الفني 

وتابع:" والدي توفى وكان لازم أحضر عروض مسرح مصر، وبالفعل حضرتها، كمان ابني اتوفى وكان عندي بروفات وبنحضر لمسرحية كبيرة، وكنت بختار الإيفيهات اللي أضحك بيها الناس وأنا من جوايا حزين جداً".

محمد أسامة مسرح مصر حبر سري القاهرة والناس اوس اوس اشرف عبد الباقي

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