مقتل شاب طعناً بسكين على يد آخر فى القليوبية

شهدت قرية كفر العرب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، مقتل شاب طعنا بالسكين في رقبته على يد شاب آخر، طعنة نافذة أودت بحياته.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها مقتل شاب يدعى "محمد حسان أبو زغلة" على يد "عبدالله.ه" بقرية كفر العرب دائرة المركز حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف، وأسقطه قتيلا في الحال.

كما تبين أنه كان هناك خلافات قديمة بين العائلتين وكانوا قد عقدوا مجلس عرب وتم الصلح من شهر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد محسن عمارة و مصطفي الشريف معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، والتصريح بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.